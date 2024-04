Pronostici Premier Leaugue: il Liverpool sfida uno Sheffield in difficoltà

Nella sfida imminente tra Liverpool e lo Sheffield l'attenzione si concentra tutta sui risultati fatti registrare dai " Reds " in casa e sulle difficoltà che le " Blades" stanno riscontrando in questa stagione. Il Liverpool si erge come una forza inarrestabile nel suo stadio, Anfield: con un totale di 39 punti conquistati in casa nessuna squadra può vantare delle prestazioni simili davanti ai propri tifosi. Questo incredibile rendimento è il risultato di 12 vittorie e 3 pareggi, un ruolino di marcia che ha confermato per tutta la stagione il dominio assoluto della squadra di Klopp quando gioca in casa.

Ma non è solo la capacità di ottenere punti a distinguere il Liverpool ad Anfield. La sua forza in attacco è messa in evidenza dai 40 gol segnati mentre i soli 13 gol subiti testimoniano una difesa solida e affidabile.



Lo Sheffield è una squadra che lotta sul fondo della classifica, con soli 15 punti conquistati difficilmente riuscirà ad evitare la retrocessione al termine della stagione. La sua situazione è ulteriormente aggravata dalla peggior difesa del torneo, ben 77 le reti al passivo.

Show dei "Reds" in arrivo

Per lo Sheffield la partita contro il Liverpool rappresenta una sfida titanica. Affrontare una squadra così forte in trasferta è già abbastanza difficile, ma farlo con una difesa così traballante rende la missione ancora più ardua. La vittoria dei "Reds" infatti è in lavagna solamente a 1.08 mentre l'Over 2,5 Casa è proposto su Cplay e Goldbet a 1.33 mentre su Snai vale 1.30. La "combo" che lega il segno 1 al Multigol 3-5 regala un moltiplicatore pari a 1.56.