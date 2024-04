Pronostico Udinese-Inter, statistiche e quote scommesse

L' Udinese per allontanarsi dalla zona rossa, l' Inter per fare tre passi avanti verso lo Scudetto . Il posticipo del Bluenergy Stadium chiude la 31ª giornata di Serie A , l' Inter ci arriva imbattuta in trasferta (12 vittorie e 2 pareggi, 34 gol fatti e 6 subìti) mentre l'Udinese in terra friulana ha vinto solo contro il Bologna (3-0), per il resto tanti pareggi (9) e 5 sconfitte.

Match da Over? Cosa dicono le quote

In presenza di questi numeri i favori del pronostico sono tutti per la truppa di Simone Inzaghi, in cui anche i difensori conoscono bene l'arte del segnare e mandare in gol i compagni. Con le punte "titolari" a secco da diverse settimane i nerazzurri sono stati più concreti che spettacolari: non a caso nelle loro ultime tre partite non si è mai visto l'Over 2,5.

Un esito che però, stando alle quote offerte dai bookmaker, sembra destinato a tornare protagonista. Su Cplay e Better l'Over 2,5 (almeno tre reti in partita) si gioca a 1.70 mentre su Planetwin vale 1.68.

Per gli appassionati di statistiche sui "ritardi" va segnalato un dato. L'Udinese, in Serie A, è rimasta l'unica squadra con lo zero alla voce "Parziale/Finale X/1". Opzione evidentemente rischiosa in un match del genere, tanto che l'offerta è pari a 13 su Bet365 e GoldBet mentre si alza addirittura a 14 su Cplay.