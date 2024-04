Pronostico Pescara-Entella, Merola vuole fare "16"

Una combo per Pescara-Entella

La squadra allenata da Emmanuel Cascione è stata protagonista di una prova gagliarda ma infruttuosa contro il Cesena, che in virtù dell’1-0 finale (ottenuto... nel finale) si è regalato la B con largo anticipo. Con lo stesso risultato il Delfino aveva piegato il Pontedera nel match precedente, che ha segnato l’esordio di Cascione da allenatore degli abruzzesi.

Tre sconfitte precedute da quattro pareggi: così l’Entella nelle ultime 7 partite esterne, troppo poco per meritare fiducia. In lavagna parte davanti la squadra di casa anche se potrebbe essere opportuno ricorrere ad una giocata combo. La 1X+Under 4,5 paga 1.48 mentre la 1X+Under 3,5 (quindi Pescara imbattuto e massimo tre reti in partita) è proposta a 1.61 da Cplay, a 1.57 da Eurobet e a 1.53 da Snai.

Campionato non trascendentale quello del Pescara mentre Davide Merola si è messo in luce a suon di gol: 15 finora. Il folletto campano è dunque da tenere d’occhio come possibile marcatore in Pescara-Entella.