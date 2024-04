Pronostici Championship, le quote di Millwall-Leicester

Leicester primo a quota 88 con un punto in più e una gara disputata in meno rispetto all'Ipswich secondo. Il terzo posto, occupato attualmente dal Leeds, che non permetterebbe alle "Foxes" di ritornare in Premier League dista però soltanto due punti. La squadra allenata da Enzo Maresca quindi non può permettersi di sottovalutare la trasferta sul campo di un Millwall che sta lottando per non retrocedere.