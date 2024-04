Pronostico Psg-Barcellona, show al Parco dei Principi

Psg favorito ma può starci il Goal

Il Psg dopo una fase a gironi complicata, superata col brivido, ha eliminato negli ottavi la Real Sociedad con un complessivo 4-1. Da segnalare che l'ultima sconfitta dei francesi risale al 7 novembre, un 2-1 che però non è bastato al Milan condannato dallo 0-3 di Parigi. Il Barcellona ha superato l'esame Napoli grazie al 3-0 casalingo che ha fatto seguito all'1-1 del Maradona. Anche gli spagnoli hanno alle spalle un lungo periodo di imbattibilità, che dura dal 27 gennaio. Qualche dubbio però resta alla luce dei ko rimediati in casa di Anversa e Shakhtar nella fase a gironi.

Secondo gli operatori il Psg può aggiudicarsi il primo atto del doppio confronto, il segno 1 è giocabile a 1.95 su Cplay e Planetwin mentre su Bet365 l'offerta si ferma a 1.91. Allo stesso tempo, i bookie ritengono probabile che entrambe possano andare a segno. L'offerta media per il Goal è di 1.55.

Capitolo marcatori. Il maggiore indiziato ad andare a segno secondo i bookie è Mbappé. Quota 2.10 per un sigillo in qualsiasi momento della sfida e 4.25 per Mbappé primo marcatore.