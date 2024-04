Pronostico Atletico Madrid-Dortmund, i bookie vedono favorito Simeone

Dopo aver eliminato l' Inter ai rigori la marcia in Champions dell' Atletico Madrid prosegue contro il Borussia Dortmund . Un avversario alla portata di Simeone ma che non va sottovalutato, ecco perchè...

Tedeschi imbattuti in trasferta da dicembre

L'ultima sconfitta esterna del Borussia risale al 6 dicembre, match di coppa tedesca perso con lo Stoccarda (contro cui i gialloneri sono caduti anche sabato scorso in Bundesliga). I risultati dicono che il Dortmund è meno devastante rispetto alle scorse stagioni ma ha anche il pregio di concedere pochi gol. Basti pensare che nella fase a gironi di Champions, dove ha affrontato Psg, Milan e Newcastle, ha segnato 7 reti in 6 partite incassandone solo 4.

L'Atletico Madrid al Metropolitano ha fatto registrare il segno 1, al 90', contro Inter, Lazio, Feyenoord e Celtic. Solo Athletic Bilbao e Barcellona sono riuscite a espugnare il fortino dell'Atletico in questa stagione. Da registrare una netta prevalenza di Over 2,5, esito presente in 16 delle 22 partite giocate in casa dagli spagnoli. In un match che vede gli spagnoli favoriti si può considerare la combo 1X+Multigol 2-5: 1.62 l'offerta di Cplay, contro l'1.57 di Snai e l'1.55 di Sisal.