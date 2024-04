Pronostico West Brom-Rotherham, quote e statistiche del match

Il programma della 42ª giornata di Championship mette a confronto il West Brom e il Rotherham . I " Baggies ", reduci da ben 9 risultati utili consecutivi in campionato (4 vittorie e 5 pareggi), non dovrebbero trovare grossi problemi ad impensierire la retroguardia degli ultimi della classe. Il Rotherham in trasferta (4 pareggi e ben 16 sconfitte) con 56 reti al passivo vanta la peggior difesa del torneo.

West Brom super favorito

Sulla carta il segno 1 al triplice fischio dell'arbitro non sembra in discussione, la vittoria del West Brom moltiplica una qualsiasi puntata per 1.27. I "Baggies" hanno segnato esattamente due reti in 4 delle precedenti 5 gare casalinghe, in questo incontro il Multigol Casa 2-4 è proposto su Cplay a 1.50 mentre su Goldbet e Better si gioca a 1.55. La "combo" che lega il segno 1 all'Over 2,5 è offerta a 1.90.