Quarti di Europa League, il pronostico di Milan-Roma

Dal derby capitolino a quello italiano. Milan e Roma in campo giovedì sera (ore 21) al Meazza per l'andata dei quarti di Europa League . Nella fase a eliminazione diretta la squadra di Pioli ha eliminato Rennes e Slavia Praga , mettendo a referto l' Over 2,5 in entrambi i doppi confronti. Slavia Praga contro cui i giallorossi avevano perso (fuori casa) ai gironi.

Under oppure Over? Occhio alla "via di mezzo"

Periodo più che positivo per il Milan, reduce da sette vittorie di fila tra campionato e coppe. In più, i due precedenti stagionali sorridono al Milan, con partite però caratterizzate da Goal e Over 2,5. A proposito, per il Milan si contano 4 Over 2,5 consecutivi al contrario dei capitolini, in modalità Under 2,5 da 4 gare a questa parte.

I bookie hanno le idee chiare su chi vincerà la partita d'andata. Su Cplay e Bet365 l'1 si gioca a 1.80 mentre William Hill si tiene ancora più basso: 1.78. Da non escludere uno score con due o tre reti complessive. L'esito Multigol 2-3 rende circa 1.95 volte la posta.