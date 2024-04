Pronostico Liverpool-Atalanta, Gasp cerca l'impresa ad Anfield: le quote

Avversario peggiore non poteva esserci. L' Atalanta di Gasperini deve superare il titanico Liverpool di Klopp , assoluto favorito per la vittoria finale dell'Europa League . Il match d'andata ad Anfield in lavagna vede un solo padrone, il Liverpool. L'1 è poco sopra 1.30 mentre per il colpo bergamasco l'offerta può arrivare fino a 9.

L'1 dei Reds? Probabile ma poco conveniente

Tenendo conto di tutte le competizioni il Liverpool ad Anfield ha pareggiato contro Manchester United, Arsenal e Manchester City: poi una lunga sfilza di vittorie: 22, di cui 20 con almeno due gol di scarto. Il momento atalantino non è di per sè brillante, per la Dea sarebbe importante (oltre che limitare i danni) andare a segno per la quinta trasferta consecutiva in Europa. Entrambe le squadre in gol è un'ipotesi da 1.70 volte la posta mentre per l'Over 2,5 la quota crolla a 1.40.

Da valutate la possibilità che ad Anfield possano vedersi da tre a cinque reti complessive. Il Multigol 3-5 è giocabile a 1.75 su Cplay, a 1.73 su Eurobet e a 1.72 su Sisal.