Pronostico Modena-Catanzaro, ritorno alla vittoria per i gialloblù? Le quote...

Comparazione quote: Multigol 2-3

In trasferta il Catanzaro non perde dal 20 gennaio: 0-3 contro la FeralpiSalò. Da lì in poi due pareggi e tre vittorie, l'ultima delle quali sul campo della capolista Parma (primo ko interno per i ducali). Il Parma è stata anche l'ultima squadra battuta dal Modena in campionato, 3-0 il 27 gennaio. E osservando il ruolino di marcia delle due squadre si nota la presenza del Multigol 2-3 rispettivamente 18 e 19 volte.

Anche al Braglia verranno realizzate due o tre reti complessive? Questa giocata è pagata 1.96 da Cplay, 1.95 da Snai e Planetwin.