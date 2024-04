Pronostici Serie A, Lazio-Salernitana: quote ok per i biancocelesti

La Lazio si prepara ad affrontare la Salernitana all'Olimpico con la determinazione di riscattare l'1-0 subito nel derby contro la Roma. Per i biancocelesti è tempo di guardare avanti e concentrarsi sull'incontro contro la Salernitana, squadra attualmente fanalino di coda della classifica con soli 15 punti conquistati in 31 partite.