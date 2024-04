Pronostici Ligue 1, l'analisi e le quote di Metz-Lens

La sfida in programma al " Saint Symphorien " mette a confronto due squadre che stanno lottando per obiettivi completamente differenti. Da una parte c'è il Metz , impegnato nella lotta per la salvezza, mentre dall'altra c'è un Lens che ambisce a un posto in Europa.

Entrambe le squadre non stanno attraversando un periodo semplice, sia i granata che i giallorossi non hanno mai vinto nelle ultime tre giornate di campionato. Il Metz ha subito 11 gol in questo periodo, mettendone a segno soltanto 6. Un numero di reti sufficienti per centrare sempre la combinazione "Goal+Over 2,5" al novantesimo. Anche il Lens è reduce da 3 Goal consecutivi ma a differenza del Metz ha fatto registrare soltanto in due occasioni l'accoppiata con l'Over 2,5.

Un "ritardo" interessante

Dando uno sguardo al ruolino di marcia interno del Metz si nota subito come i granata in casa non abbiano mai terminato un incontro con esattamente due reti al triplice fischio dell'arbitro. La "Somma Gol 2" su Cplay è in lavagna a 3.45 mentre su Goldbet e Better paga 3.60.