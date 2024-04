Pronostici Serie A, statistiche Torino-Juventus: l'analisi del match

Il palinsesto della 32ª giornata di Serie A prevede il derby della Mole tra un Torino che naviga ormai in acque sicure con 44 punti conquistati e una Juventus , posizionata al terzo posto in classifica, intenzionata a dare continuità all'1-0 inflitto alla Fiorentina .

Il Torino di Ivan Juric in questa stagione ha fatto registrare dei numeri da "big" davanti al proprio pubblico: i granata con 15 reti all'attivo e 8 al passivo (miglior difesa interna del torneo alla pari di Inter, Milan e Bologna) hanno fatto registrare la bellezza di 7 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte.

Sono 28 invece i punti conquistati dalla Juventus lontano dall'Allianz Stadium, un bottino arrivato grazie alle 8 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte ottenute in trasferta.

Bianconeri favoriti ma...

I precedenti sorridono alla compagine bianconera, la "Vecchia Signora" non ha mai perso negli ultimi 17 derby di campionato. Il "2" al novantesimo è proposto a circa 2.20, un esito che però non sembra dare le giuste garanzie visti i recenti risultati ottenuti della squadra di Allegri (2 successi, 4 pareggi e 4 sconfitte nelle ultime 10 giornate). Per cautelarsi si può provare il Multigol Ospite 1-2 offerto su Cplay e Snai a 1.55 mentre su Goldbet regala una quota pari a 1.57.