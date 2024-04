Premier League, pronostico e quote di Newcastle-Tottenham

La corsa degli " Spurs " ad un posto valido per la partecipazione alla prossima Champions League continua sul campo di un Newcastle che naviga tranquillo nella parte medio-alta della classifica. La squadra allenata da Ange Postecoglou è in 4ª posizione con lo stesso numero di punti conquistati dall' Aston Villa quinto: ben 60 frutto di 18 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte. Da segnalare che proprio contro i " Villans è arrivata l'unica vittoria del Tottenham nelle ultime 5 trasferte disputate, un "4-0" siglato interamente nella ripresa grazie alle reti di Maddison , Johnson , Son Heung-Min e Werner .

Il Newcastle in casa (10 successi, 3 pareggi e 3 sconfitte) viaggia a una media di 2,06 punti conquistati a partita. La compagine bianconera al "St James' Park" non è stata del tutto irresistibile, con ben 20 gol subiti ha concesso almeno una rete ai suoi avversari in 9 occasioni su 16.

Sfida divertente e ricca di gol

Di norma con il Tottenham impegnato in trasferta è facile assistere a una gara ricca di spettacolo e occasioni di rete. Gli "Spurs" lontano da Londra con 31 reti all'attivo e 24 al passivo vantano 10 Goal e 11 Over 2,5, due esiti che sembrano del tutto scontati per i bookmaker, l'opzione che prevede entrambe le squadre a segno è proposta su Cplay, Goldbet e Better a 1.33 mentre l'Over 2,5 è offerto mediamente a 1.34. Il Tottenham nelle precedenti due giornate di Premier League ha fatto registrare sempre il Goal primo tempo, un esito che in questo incontro è in lavagna a 2.75.