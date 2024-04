Pronostico Bologna-Monza, diverse reti in vista al Dall'Ara

Bologna-Monza promette di essere una bella partita per quanto fatto vedere da Thiago Motta e Palladino in questo campionato. Il tecnico rossoblù vuole difendere il quarto posto dall'assalto di Roma e Atalanta , i brianzoli sono undicesimi e vengono da due ko contro Torino e Napoli . Guai però a sottovalutarli.

Le statistiche delle due squadre

Dopo l'Inter il Bologna è la squadra che ha raccolto più punti in casa: 38, frutto di 12 vittorie e 2 pareggi (2 sole sconfitte). Monza piuttosto altalenante in trasferta con 5 successi, 4 pareggi e 6 ko a referto. No Goal e Under 2,5 hanno la maggioranza sui loro "opposti" e la stessa tendenza la si riscontra sul versante Bologna, che in ben 12 delle 16 partite giocate al Dall'Ara ha fatto registrare il No Goal.

Il Bologna deve spingere sull'acceleratore per far suo un match che vede i felsinei favoriti sulle lavagne dei bookmaker. Su Cplay il segno 1 si gioca a 1.57, Snai paga invece 1.55 l'1 rossoblù mentre su Better l'offerta scende a 1.53.

Da tener presente l'Over 2,5, visto che di recente il Monza si è reso protagonista di partite spettacolari contro Napoli e Genoa. Almeno tre reti complessive al Dall'Ara sono offerte mediamente a 1.95.