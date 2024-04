Luis Alberto via a fine stagione? Ecco le quote

Il "mago" biancoceleste non ha però mai fatto mancare l'impegno e il rendimento: a tratti discontinuo ma quasi sempre decisivo in ogni stagione della Lazio.

In un anno "disgraziato" come questo, può contare su 4 reti, 7 assist e 29 presenze con 2.078 minuti giocati in campionato.

Insieme a Milinkovic, Immobile, Felipe Anderson, Zaccagni, Romagnoli è stato protagonista del secondo posto dello scorso anno.

Quel che è più grave nella dichiarazione di Luis Alberto non è tanto lo sfogo in sè: i tifosi e la società sono abituati ad un calciatore che ha un brutto carattere ma che alla fine ha sempre dato il massimo e ogni volta non ha fatto pesare i mugugni sul rendimento. La gravità sta nel mettere la società nelle condizioni di perdere valore: sarà difficile che Lotito accetti di rescindere il contratto "solo" per liberarsi dell'ingaggio di Luis Alberto.

E' chiaro che svincolarsi vuol dire prendere una buona entrata da un'altro club: questa dichiarazione non è corretta nei confronti nè dei tifosi nè soprattutto della società che ha da poco rinnovato il contratto investendo sull'ultima parte di carriera dello spagnolo.

