Pronostico Sassuolo-Milan, quote ok per i rossoneri ma...

Il ruolino di marcia interno del Sassuolo in questa stagione recita 4 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte, 15 partite condite da 19 reti realizzate e 26 subite. Il Milan in trasferta viaggia a una media punti decisamente più alta, i rossoneri lontano dal "Meazza" vantano 10 successi, 3 pareggi e 3 sconfitte.

Porte violate

Anche se le quote di questo incontro pendono decisamente dalla parte della squadra di Stefano Pioli non si può di certo escludere l'esito Goal al termine del secondo tempo per un semplice motivo, il "Diavolo" fuori casa ha incassato già la bellezza di 26 reti. L'opzione che prevede entrambe le squadre a segno è offerta su Cplay e Goldbet a 1.60. Snai invece propone questo esito di scommessa a 1.57. La "1X" a sorpresa moltiplica una qualsiasi puntata per 2.10.