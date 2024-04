Serie A, pronostico Udinese-Roma: quote e statistiche del match

In Serie A c'è chi gioca per conquistare punti fondamentali in chiave salvezza e chi sta tentando con tutte le sue forze di raggiungere la zona Champions League: alla "Dacia Arena" c'è Udinese-Roma. Ai nastri di partenza le quote di questo incontro pendono leggermente dalla parte della squadra allenata da Daniele De Rossi. I capitolini, reduci da 3 gare senza gol subiti (4 se si considera anche l'Europa League) sono pronti a mettere in difficoltà anche la retroguardia di un'Udinese che in casa ha centrato per una sola volta il successo. Da segnalare però che la compagine friulana in questa stagione con 9 pareggi ottenuti è stata sconfitta soltanto in 6 match davanti al proprio pubblico.