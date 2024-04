Premier League, pronostico Arsenal-Aston Villa: l'analisi del match

Il programma della 33ª giornata di Premier League mette a confronto l'Arsenal e l'Aston Villa. I "Gunners" puntano al titolo ed in casa in questa stagione hanno già fatto registrare 12 successi con 2 pareggi e 1 sconfitta nelle restanti 3 gare interne. Per quanto riguarda il numero dei gol fatti e subiti all'Emirates Stadium i ragazzi allenati da Mikel Arteta vantano 38 reti all'attivo e soltanto 13 al passivo. Da segnalare inoltre che l'Arsenal nelle precedenti 5 gare disputate davanti al proprio pubblico è sempre andata a segno per almeno due volte.