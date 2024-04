Serie A, Inter-Cagliari: quote e pronostico del match

Il Cagliari grazie al "2-1" ottenuto la scorsa settimana contro l'Atalanta si è portato a +4 sulla zona retrocessione. Un vantaggio, quello sul Frosinone, che permetterà alla squadra di Claudio Ranieri di disputare questo match con maggiore tranquillità.

Show in arrivo al "Meazza"

Il ruolino di marcia esterno dell'undici rossoblù non lascia spazio alle interpretazioni, solo un successo in 15 gare con 4 punti conquistati nelle restanti 14 trasferte. Per le quote il segno 1 a 1.19 non sembra in discussione, per alzare il coefficiente di difficoltà si può provare o il Multigol Casa 2-4 in lavagna mediamente a 1.35 o il Multigol Ospite 1-2 proposto su Cplay e Goldbet e Better a 1.95.