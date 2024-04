L'Atalanta sfida il Verona: migliori quote e pronostico

Una combo per Atalanta-Verona

Non una formalità quindi per Scamacca e compagni, chiamati a evitare cali di concentrazione. Da segnalare che l’Hellas ha sì perso 16 delle 31 partite fin qui giocate in campionato ma sempre con una o due reti di scarto. Per dirla in altro modo, ha sempre evitato imbarcate.

L’Atalanta viene da 12 Over 1,5 di fila in campionato e il suo score casalingo è di 10 vittorie, un solo pareggio (con la Juve, il primo ottobre) e 3 sconfitte. All’andata bastò un gol di Koopmeiners ai bergamaschi per sbancare il Bentegodi, in questo match si può ipotizzare la Dea imbattuta e un massimo di tre reti totali. La combo 1X+Under 3,5 è pagata 1.66 dal bookmaker Cplay, 1.60 invece da Snai e 1.50 da Sisal.

Curiosità, l’Atalanta non subisce gol in casa, nel primo tempo, dal 18 dicembre: 0-1 parziale contro la Salernitana.