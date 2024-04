Premier League, quote e pronostico di Chelsea-Everton

Quante reti a Stamford Bridge?

Risultati che sono lo specchio della stagione del Chelsea, alle prese con l'Everton nel posticipo della 33ª giornata di Premier League. I Toffees sono inchiodati a ridosso della zona retrocessione a causa degli 8 punti di penalità. La squadra di Sean Dyche nella scorsa giornata era tornata al successo (1-0 sul Burnley) interrompendo un digiuno che durava da ben 13 giornate: 7 sconfitte e 6 pareggi.

I bookie ritengono probabili Goal (1.55) e Over 2,5 (1.53), due esiti che quest'anno il Chelsea sforna a ripetizione. All'andata vinse 2-0 l'Everton, un altro score con minimo due, massimo quattro reti totali (opzione Multigol 2-4) è offerto a 1.55.

Secondo i bookie Chelsea favoritissimo per la vittoria finale. L'1 si gioca a 1.65 su Cplay e Sisal, a 1.64 su Planetwin. L'offerta prevista per il 2 dell'Everton è di 4.75 per Sisal e Snai, 4.80 per Eurobet.