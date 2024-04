Pronostico Barcellona-Psg, altro show in vista. Ecco le quote

Poteva finire in qualsiasi modo, alla fine ha vinto 3-2 il Barcellona . Un bel vantaggio per Xavi , che contro il Psg ha due risultati su tre a disposizione (più il fattore campo) per accedere alle semifinali di Champions .

L'esito consigliato? C'entra l'esito Goal...

Che la sfida tra queste due squadre non potesse essere banale lo dice la storia, in cui resta scolpito "quel" 6-1 con cui i blaugrara ribaltarono lo 0-4 di Parigi. Stavolta però a Xavi non servirà alcuna impresa ma la giusta concentrazione per evitare il ko contro Mbappé (a secco all'andata) e compagni.

Tra campionato e coppa il Barça ha vinto le ultime quattro partite casalinghe, in trasferta il Paris non perde dal 7 novembre ma in Europa quest'anno ha vinto in trasferta solo al quarto tentativo, 2-1 in casa della Real Sociedad nel ritorno degli ottavi (doppietta di Mbappé).

Tra queste due squadre può davvero succedere di tutto, il Psg ha dimostrato di essere più incline all'errore ma ha le carte in regola per andare a segno. Da valutare la speciale opzione "Goal primo tempo o Goal secondo tempo" a quota 1.80. Una giocata che si centra se nalla prima o nella seconda frazione ci sarà almeno una rete per parte. Il "semplice" Goal al termine dei 90 regolamentari è giocabile a 1.44 su Cplay, a 1.42 su Planetwin e a 1.40 su Better.