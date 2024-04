City-Real, resa dei conti tra Guardiola e Ancelotti: il pronostico di Gollo

Per ottenere un pronostico appetibile c’è bisogno di Gollo-Predictor e delle sue Schede Match basate su algoritmi che lavorano su migliaia di dati statistici che è difficile trovare.

City-Real, analisi e pronostico

Il Manchester City è tornato in testa alla classifica della Premier League grazie alla vittoria contro il Luton e le sconfitte di Liverpool e Arsenal. I campioni d’Europa in carica non perdono un match ufficiale dallo scorso 6 dicembre: 0-1 contro l’Aston Villa. Il Real Madrid ha consolidato il primo posto in Liga con la vittoria esterna contro il Maiorca, mantenendo 8 punti di margine sul Barcellona. I Blancos non perdono una partita nei 90 minuti dal 24 settembre: 1-3 contro l’Atletico. In 5 confronti diretti giocati all’Etihad gli ospiti non hanno mai vinto.

Per quanto riguarda i cartellini non c’è molta differenza, i padroni di casa ne hanno ricevuti 48 contro i 55 degli ospiti. Un fatto che non si capovolge se si considerano i dati dei padroni di casa e degli ospiti: 1.29 contro 1.81. L’arbitro Orsato estrae in media 4.79 cartellini, 1.71 per le squadre di casa e 3.07 per quelle in trasferta. Netto vantaggio City nella statistica sui tiri nello specchio: 229 a 200, con una media di 7.16 contro 6.45. Il dato dei falli commessi è in favore del Real: 304 a 256, ovvero una media di 8 contro 9.81. Una forbice che non si allarga ulteriormente se si considera la statistica in casa/fuori casa: 8.35 contro 10.38.

Ecco, quindi, che grazie all'analisi statistica e algoritmica di GOLLO, il pronostico si orienta decisamente su: OVER 26.5 TIRI e la combo GOL+OVER 2.5.