Pronostico Bayern-Arsenal, ecco chi vince per i bookie

Bayern e Arsenal ripartono dal 2-2 di Londra: chi andrà in semifinale di Champions? I Gunners hanno pagato evidentemente lo sforzo in Champions incassando due gol nel finale dall’Aston Villa, perdendo così il primo posto in classifica in Premier League. Il Bayern ha visto festeggiare il Leverkusen questo weekend, motivo in più per cercare di andare fino in fondo in Europa.