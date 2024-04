Pronostico Manchester City-Real Madrid, occhio alla combo a quota 2.25

Combo 1° e 2° tempo

Lo scorso anno (in semifinale) il City dominò con due gol per tempo, Ancelotti lo ha ben presente e medita il colpaccio all’Etihad. Del resto la sua squadra non perde dal 24 settembre (1-3 in Liga contro l’Atletico Madrid) e quest’anno in Europa ha vinto le 4 trasferte disputate.

Il Manchester City campione d’Europa in carica è imbattuto dal 6 dicembre (0-1 con l’Aston Villa) e nelle quattro euro gare casalinghe giocate ha centrato il successo, segnando 3 reti esatte in ciascun match. In presenza di così tanti campioni le aspettative in termini di spettacolo sono molto alte.

Volendo provare una giocata meno ordinaria il consiglio è “Over 0,5 1° tempo + Over 1,5 2° tempo”. Non male la quota prevista per questa “combo”, pari a 2.24 su Cplay, Eurobet e Sisal.