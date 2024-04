Pronostici Europa League, quote e statistiche di Marsiglia-Benfica

Ritorno dei quarti di finale di Europa League , la sfida tra il Marsiglia e il Benfica riparte dal "2-1" per la squadra portoghese. Al " da Luz " le " Aquile " allenate da Roger Schmidt sono riuscite a battere l' Olympique grazie alle reti messe a segno da Rafa Silva e Angel Di Maria .

Il Benfica nelle precedenti 10 gare disputate davanti al proprio pubblico è stato inarrestabile, tra campionato e coppa le "Aquile" hanno fatto registrare la bellezza di 8 vittorie e 2 pareggi. Totalmente differente il discorso legato allo stato di forma dei francesi, il Marsiglia ha sempre perso nelle ultime 5 gare ufficiali. Entrando nel dettaglio si può notare che l'Olympique dopo aver perso per 3-1 sul campo del Villarreal è uscito sconfitto anche dai confronti con Rennes (2-0), Psg (2-0), Lille (3-1) e appunto Benfica.

Match equilibrato

Per i bookmaker la sfida si preannuncia molto equilibrata, il segno 1 è in lavagna mediamente a 2.40 mentre il "2" è proposto a circa 2.80. Goal o No Goal? L'opzione che prevede entrambe le compagini a segno è offerta su Cplay a 1.58, su Snai a 1.60 e su Goldbet a 1.57.

"2-1" in arrivo? Il risultato esatto moltiplica una qualsiasi puntata per 9.75 mentre il più generico Multigol 2-3 paga 2.05.