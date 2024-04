Quarti di Europa League, Roma-Milan: migliori quote e pronostico

Una bella prova di maturità ha permesso alla Roma di battere 1-0 il Milan (gol di Mancini , decisivo anche nel derby capitolino) nell'andata dei quarti di Europa League . A distanza di sette giorni le due squadre tornano a sfidarsi all' Olimpico per un match di ritorno che si preannuncia vibrante.

Comparazione quote: Multigol 2-3

Il ko contro i giallorossi ha interrotto a sette la striscia di vittorie dei rossoneri, reduci dal 3-3 in campionato col Sassuolo. Per la quarta trasferta di fila la squadra di Pioli è tornata a casa con la combo Goal+Over 2,5 in valigia. Di recente le partite della Roma sono state invece più combattute che spettacolari: 5 No Goal e Under 1,5 consecutivi, prima del match con l'Udinese sospeso al 72' sul risultato di 1-1.

I bookie sono piuttosto divisi sul numero di reti totali al 90'. Sia l'Under 2,5 che l'Over viaggiano mediamente a 1.85 mentre il Goal (1.65) viene ritenuto più probabile rispetto al No Goal, proposto a 2.10.

Da valutare l'ipotesi che Roma-Milan possa terminare con due o tre reti totali. Il Multigol 2-3 è giocabile a 1.98 su Cplay, a 1.97 su Sisal e a 1.95 su Snai.