Europa League, pronostico e quote di West Ham-Leverkusen

Al " London Stadium " il West Ham è chiamato a fare l'impresa. Gli " Hammers " dopo aver perso l'andata dei quarti di finale di Europa League sul campo del Leverkusen per 2-0 e hanno comunque l'obbligo di provare a fermare una squadra che non ha ancora mai perso in questa stagione.

II West Ham nelle precedenti 20 gare ufficiali disputate in casa ha perso soltanto in 3 occasioni, Bowen e compagni nelle restanti 17 partite hanno fatto registrare 9 vittorie e 8 pareggi. Il Leverkusen dopo aver festeggiato la vittoria della Bundesliga è pronta per strappare il pass valido per il passaggio alle semifinali di Europa League.

Sfida non semplice per gli inglesi

Le quote di questo incontro sorridono alle "Aspirine", il successo della squadra allenata da Xabi Alonso è in lavagna a 1.90 mentre il segno 1 vale 3.80. La spinta del pubblico di casa potrebbe portare gli "Hammers" a trovare la via del gol in almeno un'occasione, l'Over 0,5 Casa si gioca a 1.35 mentre il Multigol Casa 1-2 è offerto su Cplay a 1.54, su Snai a 1.55 e su Goldbet a 1.58.