Pronostico Atalanta-Liverpool, Klopp cerca la rimonta al Gewiss

Scacco al Re. Tutto il mondo ha celebrato l'impresa dell' Atalanta che ad Anfield ha battuto 3-0 il Liverpool di Klopp nell'andata dei quarti di Europa League . Per eliminare i favoriti dal torneo, Gasperini deve però tenere sulla corda i suoi: mai fidarsi di Salah e compagni, che nel frattempo sono caduti anche domenica in campionato contro il Crystal Palace (0-1).

Per le quote al 90'...

Anche l'Atalanta in campionato ha commesso un (mezzo) passo falso, facendosi rimontare due reti dal Verona. Terzo Over 2,5 di fila per i nerazzurri che hanno comunque confermato l'ottima vena realizzativa: in questa stagione, al Gewiss, non hanno segnato solo contro la Juventus (0-0).

Il Liverpool non è chiaramente diventato di colpo una squadra mediocre ma il fatto che subisca gol da 9 partite consecutive è un elemento da sfruttare per la Dea, che in questo incontro parte (secondo i bookie) da sfavorita. Per Cplay e Betsson il 2 del Liverpool al 90' vale 1.64, offerta che scende a 1.63 su Snai. Su Better, GoldBet e Sisal l'1 dell'Atalanta è proposto a 4.25.

Probabile che entrambe possano andare a segno, le quote per l'esito Goal oscillano tra 1.40 e 1.50. A 1.60 invece la combo formata dal Goal e dall'Over 2,5.