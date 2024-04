Pronostico Palermo-Parma, una sfida dal sapore di Serie A

Comparazione quote: esito Goal e risultato 1-1

Il Parma dopo i passaggi a vuoto con Catanzaro (0-2) e Sudtirol (0-0) ha ripreso a correre battendo 2-0 lo Spezia. Terzo No Goal di fila quindi per i ducali, che ancora non hanno mai fatto registrare il parziale/finale 1/X in questo campionato.

Il Palermo nel suo stadio non ha mai chiuso un match con due reti esatte (somma gol 2) e di conseguenza anche l'1-1 al Barbera non si è ancora visto. In un match tra due squadre che dopo il Venezia hanno segnato più gol di tutti i bookie si aspettano Goal e Over 2,5. Su Cplay almeno una rete per parte si gioca a 1.60, offerta che scende a 1.57 su Better e a 1.55 su Snai.

Il risultato esatto 1-1, invece, è pagato 7 da Cplay contro il 6.75 di Snai e il 6.50 di Sisal.