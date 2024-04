Pronostico e quote di Reggiana-Cosenza, le statistiche del match

Oltre a Palermo-Parma venerdì sera si gioca anche Reggiana-Cosenza , secondo anticipo della 34ª giornata di Serie B . La squadra di Nesta ha 40 punti in classifica , a metà strada tra playoff e playout. I calabresi non vincono da 8 giornate consecutive (4 ko e 4 pareggi) e sono a più uno su Bari e Spezia . Partita dunque delicata per entrambe le squadre, che fanno registrare numeri molto simili .

Under 2,5 oppure Over? Cosa dicono le quote

La Reggiana ha segnato 34 gol incassandone 38, il Cosenza ha subìto lo stesso numero di gol mentre ha realizzato 35 reti. Con riferimento alle principali classi di esito, Reggiana e Cosenza hanno messo a referto 17 Goal a testa in 33 giornate. Poi, la Reggiana ha ben 21 Under 2,5 all'attivo a fronte dei 20 del Cosenza. Curiosità, la Reggiana (reduce dai ko contro Cittadella e Lecco) non fa registrare la somma gol 3 da ben 16 giornate consecutive.

Il match mette in palio punti pesanti e in questo contesto è l'Under 2,5 a poter meritare considerazione. Dello stesso avviso anche i bookmaker: Cplay banca l'Under 2,5 a 1.56 mentre l'Over 2,5 vale 2.28. Su Planetwin e Snai invece l'Under 2,5 si gioca a 1.55 mentre l'Over 2,5 è proposto a 2.30.