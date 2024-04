Serie A, statistiche e pronostico di Cagliari-Juventus

Il programma della 33ª giornata di campionato vede la "Vecchia Signora" impegnata sul campo di un Cagliari che grazie al pareggio ottenuto al "Meazza" contro l'Inter (2-2) è riuscito a mantenere i 4 punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

Bianconeri favoriti per le quote

Le quote di questo incontro pendono dalla parte della Juventus, il segno 2 al termine del secondo tempo è offerto su Cplay a 1.76 mentre su Goldbet e Better paga 1.75. Per vincere i bianconeri dovranno però mantenere la concentrazione alta per tutti e 90 i minuti poichè il Cagliari nelle ultime settimane ha dimostrato a tutti di essere una squadra in gran forma: 3 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta nelle precedenti 8 gare del torneo. Da non escludere il Multigol Casa 1-2 in lavagna a 1.70.