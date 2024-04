Pronostico Catanzaro-Cremonese: Vivarini all'assalto del quarto posto

Catanzaro-Cremonese è uno dei match più interessanti della 34ª giornata di Serie B . I calabresi dopo la vittoria per 3-1 sul Modena si sono portati a -4 dal quarto posto , occupato proprio dalla squadra di Stroppa . Un successo porterebbe quindi Iemmello e compagni ad un'incollatura dai lombardi: da ricordare che il 4° posto vorrebbe dire entrare in gioco nei playoff a partire dalle semifinali.

Cremonese, in trasferta manca un risultato

La Cremonese ha perso 3 delle ultime 4 partite e il Catanzaro è forse il peggior avversario al momento in circolazione. Resta il fatto che i lombardi possono ancora vantare la miglior difesa della B e il Catanzaro, dal canto suo, viene da due sconfitte casalinghe contro Reggiana e Como.

Curiosità: in casa i calabresi hanno pareggiato 3 volte così come i lombardi lontano dallo Zini. Per i grigiorossi, oltretutto, ancora nessun 1-1 a referto in trasferta.

Il match del Ceravolo può meritare una "doppia possibilità". Da valutare l'esito X o Goal, offerto da Cplay a 1.48, a 1.45 da Sisal e a 1.40 da Snai.