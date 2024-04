Serie A, pronostico Empoli-Napoli: l'analisi del match

L'Empoli, reduce dalla sconfitta contro il Lecce, si prepara ad affrontare il Napoli nel tentativo di guadagnare punti vitali per la salvezza. Non sarà un compito facile per i toscani, il Napoli la settimana scorsa è stato fermato sul pareggio dal Frosinone e quindi cercherà di riscattarsi. Attualmente il fatto che l'Empoli (quart'ultimo) abbia un solo punto in più del Frosinone (terz'ultimo) rende la partita ancora più cruciale per entrambe le squadre.