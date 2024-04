Pronostico Sassuolo-Lecce, quote e statistiche del match

A caccia dei tre punti

Le quote di questo incontro vedono i padroni di casa partire con i favori del pronostico, una sconfitta a 6 giornate dal termine potrebbe risultare fatale per la permanenza in Serie A dei neroverdi. Il segno 1 è proposto su Cplay a 2.35 mentre su Goldbet e Better si gioca a 2.30.

Con il Sassuolo in campo la "Somma Gol 3" non esce da 8 giornate consecutive, occhio all'Over 2,5 in lavagna a circa 1.85.