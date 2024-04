Serie A, pronostico Torino-Frosinone: le quote del match

I ciociari si scontrano contro la miglior difesa interna del torneo, il Torino nelle 16 gare casalinghe fin qui disputate (7 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte) ha incassato solamente 8 reti. il Frosinone invece si presenta a Torino senza aver mai vinto in trasferta, con soli 15 gol all'attivo Soulé e compagni hanno fatto registrare soltanto 5 pareggi e 11 sconfitte.

Poche reti in vista

Il Torino parte nettamente favorito a 1.67 mentre la doppia chance X2 moltiplica una qualsiasi puntata per 2.20. Più Under che Over 2,5 al novantesimo: il Multigol 1-2, considerando che i granata in casa hanno fatto registrare per 12 volte su 16 l'Under 2,5, sembra un'opzione intrigante. Un tale esito di scommessa che viene proposto su Cplay, Snai ed Eurobet a 2.20.