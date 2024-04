Serie A, pronostico e quote di Monza-Atalanta

Il programma della 33ª giornata di Serie A mette a confronto un Monza reduce dallo "0-0" di Bologna e un'Atalanta che prima di eliminare il Liverpool in Europa League aveva fatti registrare il segno X contro il Verona (2-2). La sfida dovrebbe regalare almeno un gol per parte, i brianzoli nelle 16 gare disputate in casa vantano 20 gol all'attivo e 21 al passivo mentre la "Dea" in altrettante trasferte ne ha segnati e subiti esattamente 24.