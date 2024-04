Pronostico Siviglia-Maiorca, ospiti abbonati all'X primo tempo

La 32ª giornata di Liga si chiude con Siviglia-Maiorca , partita che pesa in chiave salvezza soprattutto per gli ospiti.

Maiorca in modalità No Goal più Under 2,5

Muriqi e compagni in trasferta hanno vinto solo contro il Celta, per il resto 6 pareggi e 8 sconfitte. Da segnalare che lontano da casa la squadra di Aguirre non ha ancora mai fatto registrare la somma gol 3 mentre in generale risulta molto gettonato l'X primo tempo, centrato ben 22 volte in 31 giornate.

Il campionato del Siviglia non è stato certo positivo ma almeno gli andalusi hanno dato una sistemata alla loro classifica vincendo le ultime due trasferte contro Getafe e Las Palmas, oltretutto senza subìre gol.

Per le quote il Siviglia ha le mani sui tre punti, su Cplay il segno 1 si gioca a 1.94 mentre su William Hill la vittoria andalusa paga 1.91 e su Bwin vale 1.87.

Nelle ultime 6 giornate il Maiorca ha sempre collezionato l'Under 2,5 mentre il No Goal è a quota 5 uscite di fila: ecco altri due esiti piuttosto probabili nelle previsioni dei bookmaker.