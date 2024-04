Pronostico Roma-Bologna, per i bookie è sfida da Under 2,5 ma...

Il Bologna è la più bella realtà della Serie A 2023/24 e la Roma arriva alla sfida con i rossoblù appesantita dal confronto di Europa League contro il Milan . I giallorossi però possono contare sulla spinta dell'Olimpico, dove in campionato hanno vinto solo le milanesi. Di contro c'è la squadra che ha pareggiato più di tutte in trasferta e che, dopo il doppio 0-0 con Frosinone e Monza , vuole ritrovare la via del gol.

Cosa giocare in Roma-Bologna

Il Bologna di Thiago Motta ha alle spalle cinque No Goal di fila e in questo campionato ha chiuso ben 15 partite con la porta inviolata. Per la Roma, con De Rossi in panchina, cinque vittorie su sei partite all'Olimpico. Da segnalare che nell'arco del campionato, nella Capitale solo il Milan è andato in vantaggio al riposo contro la Roma.

I bookmaker vedono favorita la Roma, su Cplay l'1 giallorosso si gioca a 2.38 mentre su Sisal è pagato 2.35 e su Snai è a 2.30. Probabile l'Under 2,5 (1.55) secondo gli operatori, il consiglio è di provare una combo del tipo: "Multigol 1-3 Casa+Multigol 1-2 Ospite". L'offerta per questa giocata è pari a 2.22.