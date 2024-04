Pronostico Milan-Inter, ecco come finirà secondo i bookmaker

Il derby della Madonnina è la degna chiusura della 33ª giornata di Serie A . Match point scudetto per i nerazzurri , che da settimane aspettano questo momento. Per cucirsi la seconda stella sul petto serve la vittoria contro un Milan chiamato ad una prova di carattere dopo l' eliminazione dall'Europa League per mano della Roma .

Primo tempo in parità? Ecco il dato dell'Inter

In campionato l'Inter ha perso solo contro il Sassuolo, per il resto 26 vittorie e 5 pareggi a certificare un dominio incontrastato. Il Milan con le tre reti segnate al Sassuolo ha toccato quota 63, confermandosi secondo miglior attacco del torneo dopo quello dell'Inter che può vantare anche la miglior difesa. Il derby mette di fronte due squadre che non hanno ancora pareggiato per 0-0 ed è interessante anche la statistica di metà gara dei nerazzurri: nessun pareggio al termine del primo tempo da ben 14 giornate consecutive.

Milan-Inter in parità all'intervallo? Su Cplay l'X primo tempo si gioca a 2.30, offerta superiore rispetto a quella di William Hill (2.20) e Bwin (2.15). Inter favorita per la vittoria al 90' secondo i bookie: il segno 2 raddoppia la posta mentre il pareggio è quotato a 3.50 e l'1 rossonero vale 3.65.