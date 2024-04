Pronostico Lazio-Juve, in palio la finale di Coppa Italia

Per la terza volta nel giro di una ventina di giorni Lazio e Juventus si trovano l'una di fronte all'altra. All'Olimpico martedì sera si gioca per staccare il biglietto per la finale di Coppa Italia, nel match di andata la squadra di Allegri ha battuto 2-0 i biancocelesti.

Statistiche e pronostico

Pochi giorni prima invece in campionato il fattore campo era stato alleato dei capitolini, vittoriosi con un gol di Marusic all'ultimo assalto. La Lazio di Tudor deve giocare una gara perfetta per tentare il ribaltone, per la Juve abbinare la conquista del trofeo al piazzamento in Champions significherebbe cambiare volto alla stagione.

Da segnalare una curiosità statistica, in casa la Lazio non fa registrare la somma gol 2 dal 17 dicembre, data del ko contro l'Inter per 2-0. In Coppa Italia i biancocelesti hanno messo a referto un triplo No Goal più Under 2,5, di contro la Juve nella competizione ha vinto le tre gare giocate con almeno due gol di scarto.

Secondo i bookmaker Lazio-Juve terminerà con massimo due reti al 90' mentre tra Goal e No Goal gli operatori sono abbastanza indecisi.

Ipotizzabile che, a prescindere dall'esito della sfida, possano vedersi due o tre reti totali. Il Multigol 2-3 è offerto da Cplay a 1.96 mentre su Sisal e Snai si gioca a 1.93.