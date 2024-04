Premier League, pronostico Crystal Palace-Newcastle: le quote del match

Al " Selhurst Park " va in scena la sfida tra un Crystal Palace che vanta ben 11 punti di vantaggio sulla zona retrocessione e un Newcastle in 6ª posizione con 10 punti in meno del Tottenham quinto e attualmente qualificato alla prossima edizione dell' Europa League .

Dando un rapido sguardo ai ruolini di marcia delle due squadre in campo si nota subito che il Crystal Palace in casa ha all'attivo 5 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte (26 reti all'attivo e 26 al passivo) mentre il Newcastle in trasferta ha fatto registrare 4 successi, 2 pareggi e ben 9 sconfitte (26 gol fatti e 32 subiti).

Occhio al pareggio

I principali bookmaker non si sbilanciano e propongono il segno 1 a circa 2.70 mentre il "2" è offerto mediamente a 2.40. Da segnalare che il Newcastle in campionato non pareggia in trasferta dal lontano 28 ottobre 2023, nelle successive 10 gare esterne di Premier League ha centrato per 3 volte il successo e 7 la sconfitta. Il segno X al termine del secondo tempo è proposto su Cplay, Goldbet e Better a 3.60.