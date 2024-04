Pronostico Go Ahead-Feyenoord, i bookie danno fiducia agli ospiti ma...

Premessa necessaria. Al fischio d’inizio di Go Ahead-Feyenoord (giovedì sera ore 21.00), la squadra allenata da Slot potrebbe trovarsi a -12 dal Psv Eindhoven che sarebbe quindi virtualmente campione d’Olanda visto l’abissale vantaggio nella differenza reti . Sia che dovesse verificarsi questo scenario, sia in caso di passo falso del Psv contro l’Heerenveen , l’undici di Rotterdam deve comunque fare la sua parte contro il Go Ahead Eagles .

Go Ahead, niente Over 3,5 da...

Una compagine protagonista di un campionato nel complesso positivo, certificato da un provvisorio ottavo posto in classifica. Il Feyenoord si è aggiudicato gli ultimi sei scontri diretti in Eredivisie contro il Go Ahead, che di recente ha un po’ rallentato in campionato avendo vinto solo una delle ultime sei partite giocate. Nelle ultime 11 giornate, poi, il Go Ahead non ha mai fatto registrare l’Over 3,5.

Il Feyenoord fuori casa ha perso solo contro il Twente, poi sono arrivate 11 vittorie e 3 pareggi. Insomma, se quest’anno il titolo di campione non arriverà sarà solo per la sfortuna di aver trovato un Psv davvero irresistibile.

Per i bookmaker il Feyenoord è favorito, il segno 2 vale 1.48 per Cplay e GoldBet, 1.47 invece per William Hill. Optando per l'esito Goal l’offerta oscilla tra quota 1.65 e 1.68.