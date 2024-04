I Marcatori del Re, in Napoli-Roma occhi puntati su...

FROSINONE-SALERNITANA: Salernitana ormai spacciata, punti che pesano più per i ciociari. SOULÉ il marcatore che preferisco per questa gara.

INTER-TORINO: Inter già campione d’Italia, Torino con poco da chiedere al campionato. Puntiamo su una quota alta: CALHANOGLU, rigorista infallibile e in grado di colpire anche su punizione.

LECCE-MONZA: Gara importante per i salentini che possono ipotecare la salvezza con una vittoria. Brianzoli tranquilli a metà classifica senza più obiettivi. Nonostante tutto il mio nome per questa gara è un giocatore del Monza: COLPANI, per lui quota ottima come marcatore.

JUVENTUS-MILAN: La Juve viene dalla gara di Coppa Italia con la Lazio, finale conquistata ma non una gran prestazione quella dei bianconeri. Milan fuori dall’Europa e ko nel derby nel giro di pochi giorni.

Un nome lo andiamo a cercare anche in questo caso a centrocampo ed è RABIOT per i bianconeri, a quota come sempre soddisfacente.

LAZIO-VERONA: Biancocelesti in cerca di punti per l’Europa, scaligeri in cerca di punti salvezza. Bella gara con la Lazio che ha però giocato in settimana una semifinale di Coppa Italia e quindi con meno energie. È LUIS ALBERTO il marcatore consigliato in questa gara.

BOLOGNA-UDINESE: Bologna a gonfie vele e ad un passo da una clamorosa (ma meritata) qualificazione in Champions. Udinese che con l’arrivo di Cannavaro in panchina cerca punti importanti per la salvezza. ZIRKZEE marcatore è un ottimo affare, è andato in gol anche all’Olimpico contro la Roma e ha il piede caldo.

NAPOLI-ROMA: Per questa delicata partita scegliamo un marcatore per parte. OSIMHEN per il Napoli, e vista la quota andiamo su PELLEGRINI nelle fila della Roma.

ATALANTA-EMPOLI: Bergamaschi reduci dalla semifinale di Coppa Italia, Empoli con il morale alto per i tre punti conquistati nello scorso turno di campionato. SCAMACCA è il prescelto nelle fila dei nerazzurri.

FIORENTINA-SASSUOLO: Ospiti alla disperata ricerca di punti salvezza. Viola con la partita di Coppa Italia nelle gambe. Proviamo THORSTVEDT per il Sassuolo, un centrocampista che può andare a segno: quota super.

GENOA-CAGLIARI: Il Genoa ha fatto il suo in campionato mentre il Cagliari ha bisogno di punti per salvarsi. RETEGUI è da provare marcatore in questa partita.

N.B. controllare sempre le formazioni ufficiali prima di fare la vostra scelta

