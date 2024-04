Pronostico Real Sociedad-Real Madrid, Blancos con la testa al Bayern? Le quote...

Nelle partite che contano l'ultima parola ce l'ha quasi sempre il Real Madrid. Così è stato anche nel Clasico contro il Barcellona, battuto 3-2 e spedito a -11 dalla vetta. Per i Blancos è già tempo di tornare in campo: venerdì sera (ore 21.00) c'è l'anticipo della 33ª giornata di Liga in casa della Real Sociedad.