Ligue 1, pronostico Montpellier-Nantes: le quote del match

Anticipo della 31ª giornata di Ligue 1, un Montpellier reduce dal successo esterno ottenuto sul campo del Reims (2-1) riceve un Nantes che la scorsa settimana ha perso per 3-0 in casa contro il Rennes. Manca ancora la certezza matematica ma la squadra allenata da Michel Der Zakarian può considerarsi virtualmente salva, il club arancioblù a 4 giornate dal termine vanta ben 8 punti in più del Le Havre terz'ultimo.