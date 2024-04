Pronostico Atletico Madrid-Athletic Bilbao, Simeone contro il tabù basco

Il quarto tentativo sarà quello buono? Nei tre precedenti stagionali (uno in Liga, due in Copa del Rey) il finale è sempre stato lo stesso: Athletic Bilbao vincente a zero contro l'Atletico Madrid . Sabato alle 21 le due squadre si ritrovano di fronte per uno scontro diretto cruciale in chiave Champions . L' Atletico Madrid ci arriva con 3 punti di vantaggio sull' Athletic , vincitore della Copa del Rey ma non sazio anzi ingolosito dalla prospettiva di soffiare il quarto posto ai Colchoneros.

Statistiche e pronostico: c'è una combo che merita

Se fuori casa l'Atletico ha steccato a ripetizione (non a caso viene dallo 0-2 con l'Alaves) al Metropolitano è stato impeccabile: 14 vittorie, un ko (con il Barcellona) e un pareggio. Nelle 16 gare interne giocate i tifosi dei Colchoneros hanno assistito anche a una buona dose di spettacolo: l'Over 2,5 è uscito 13 volte e il Goal 11.

Di segno opposto il ruolino di marcia esterno dei baschi: solo 14 gol fatti e altrettanti subìti che fanno lievitare le cifre relative a Under 2,5 (12 apparizioni in 15 trasferte) e No Goal (11). Altro dato curioso: le ultime cinque partite giocate in Liga dall'Athletic sono tutte terminate con due reti esatte: esito somma gol 2.

La squadra di Valverde ha raccolto solo due punti nelle ultime tre giornate, l'Atletico nel suo stadio ha le carte in regola per piegare i baschi. Questo almeno è ciò che filtra dalle quote dei bookmaker: su Cplay l'1 si gioca a 1.97, Better e Bet365 invece si fermano a 1.95.

Ci sta ipotizzare l'Atletico imbattuto al termine di un match con minimo due, massimo quattro reti totali. La combo 1X+Multigol 2-4 vale l'interessante quota di 1.88 su Cplay, a fronte dell'1.82 pagato da Snai e dell'1.78 fissato da Sisal.