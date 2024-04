Serie A, 34ª giornata: il pronostico di Lazio-Verona

Dopo aver sfiorato il ribaltone nella semifinale di Coppa Italia contro la Juve , la Lazio di Tudor volta pagina e si prepara per il rush finale in campionato . All'Olimpico sabato sera arriva il Verona , reduce dal prezioso successo nella sfida salvezza contro l' Udinese .

Ecco l'esito gradito alla Lazio

Tra campionato e coppe la Lazio non pareggia da 16 partite consecutive, l'ultimo segno X risale al 28 gennaio: 0-0 contro il Napoli. Il Verona invece ha pareggiato 3 delle ultime 5 trasferte e anche gli ultimi due scontri diretti (al Bentegodi) contro i biancocelesti sono terminati in parità: 1-1. Insomma, si preannuncia una sfida complicata per la Lazio visto che questo Verona, proiettato verso un obiettivo importante come la salvezza, sta giocando a testa alta contro tutti.

La Lazio ha vinto 2-0 l'ultimo match giocato all'Olimpico contro il Verona. Un'affermazione di Luis Alberto e compagni viaggia a 1.63 su Cplay, a 1.62 invece su Bwin e Sisal.

Da segnalare che la Lazio in questo campionato ha fatto registrare ben 25 volte su 33 il Multigol 1-3. Questo esito, in combo con la doppia chance 1X, vale una quota pari a 1.70.