Pronostici Serie A, Inter-Torino: quote ok per i nerazzurri

La scorsa settimana l' Inter ha conquistato il suo 20° Scudetto vincendo il derby contro il Milan per 2-1. I nerazzurri ora sono pronti a continuare la festa in casa contro un Torino già salvo e senza più obiettivi.

La squadra allenata da Simone Inzaghi al "Meazza" ha fatto registrare 13 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta. Un ruolino di marcia in cui Lautaro Martinez e compagni sono riusciti a mettere la firma per ben 41 volte (miglior attacco interno del torneo). Altalenante il Torino in trasferta, la compagine granata fuori casa vanta 4 successi, 5 pareggi e ben 7 sconfitte.

Occhio al "ritardo"

L'opzione che vede l'Inter conquistare ulteriori 3 punti è proposta mediamente a 1.55, il segno X è offerto a 4.10 e il "2" a 6.40. I nerazzurri "ritardano" la "X" all'intervallo da ben 15 incontri consecutivi, un'opzione di scommessa che su Cplay paga 2.23 mentre su Goldbet e Better vale 2.25.